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        Espiye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:45
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        Espiye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Espiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Espiye Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, gençlik merkezinde düzenlendi.

        Gençlik merkezinde düzenlen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler, Cumhuriyet bayramı ile ilgi çeşitli şiir ve kompozisyon okuyup, şarkı söylediler. .

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in, Türk Milleti'ne hükmetmeye ve tutsak etmeye çalışan kuvvetlere, bütün dünyanın gözü önünde meydan okunduğu gün olduğunu söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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