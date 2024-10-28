Espiye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Espiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Espiye Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, gençlik merkezinde düzenlendi.

Gençlik merkezinde düzenlen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler, Cumhuriyet bayramı ile ilgi çeşitli şiir ve kompozisyon okuyup, şarkı söylediler. .

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in, Türk Milleti'ne hükmetmeye ve tutsak etmeye çalışan kuvvetlere, bütün dünyanın gözü önünde meydan okunduğu gün olduğunu söyledi.