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        Espiye Kaymakamı Kavanoz, köylerdeki çalışmaları inceledi

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz köylerde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:32
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        Espiye Kaymakamı Kavanoz, köylerdeki çalışmaları inceledi
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz köylerde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

        Kaymakam Kavanoz, ilçenin Hacıköy, Hacımahmutlu, Kurugeriş, Yeniköy, Direkbükü, Taflancık, Seydiköy ve Ericek köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

        KÖYDES projeleri kapsamında köy yollarında yapılan betonlama çalışmalarını inceleyen Kavanoz, yetkililerden bilgi aldı.

        Kavanoz, köylerdeki çalışmaların belirli program doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

        Köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi amaçladıklarının altını çizen Kavanoz, ziyaretlerde kendilerine iletilen ya da tespit ettikleri eksik veya ihtiyaçları öncelik sırasına göre imkanlar dahilinde gidermeye çalışacaklarını kaydetti.

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