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        En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2024 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:24
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        En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi
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        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2024 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

        KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Giresun'dan 7, Ordu'dan 6, Trabzon'dan 3, Samsun'dan 2, İzmir'den 2 şirket yer aldı.

        Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken, adı açıklanan diğer 19 firma şöyle sıralandı:

        "Yavuz Gıda, Yavuzkan Hazel Gıda, Durak Fındık, Gürsoy Tarımsal Ürünler, Ahmet Ak Gıda, Şenocak Gıda, Sabırlar Fındık, Poyraz Poyraz Fındık, Özgün Gıda, Noor Fındık, Özyılmaz Fındık, Nimeks Organik Tarım, Asma Kuyumculuk Gıda, Dost Fındık, Karadere Tarım, Anatolia Tarım, Koralla Fındık, Avella Fındık, Aysan Dış Ticaret."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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