En fazla fındık ihraç eden KFMİB üyesi 20 firma belirlendi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), 2024 yılında en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren 20 üyesini açıkladı.

KFMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl en fazla fındık ihraç eden 20 üye listesinde Giresun'dan 7, Ordu'dan 6, Trabzon'dan 3, Samsun'dan 2, İzmir'den 2 şirket yer aldı.

Geçen yıl en fazla fındık ihraç eden firma Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ olurken, adı açıklanan diğer 19 firma şöyle sıralandı:

"Yavuz Gıda, Yavuzkan Hazel Gıda, Durak Fındık, Gürsoy Tarımsal Ürünler, Ahmet Ak Gıda, Şenocak Gıda, Sabırlar Fındık, Poyraz Poyraz Fındık, Özgün Gıda, Noor Fındık, Özyılmaz Fındık, Nimeks Organik Tarım, Asma Kuyumculuk Gıda, Dost Fındık, Karadere Tarım, Anatolia Tarım, Koralla Fındık, Avella Fındık, Aysan Dış Ticaret."