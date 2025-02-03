Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 1,3 milyar doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk beş ayında fındık ihracatından 1,3 milyar doları aşkın gelir elde etti.
Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk beş ayında fındık ihracatından 1,3 milyar doları aşkın gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Ocak 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 304 milyon 444 bin 967 dolar karşılığında 160 bin 412 ton fındık satıldığı belirtilerek, geçen sezonun aynı döneminde 141 bin 564 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 13 milyon 263 bin 109 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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