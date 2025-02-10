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        Türkiye 2025 yılının ilk ayında fındık ihracatından 209 milyon doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, 2025 yılının ilk ayında fındık ihracatından 209 milyon 63 bin 744 dolar gelir sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:18
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        Türkiye 2025 yılının ilk ayında fındık ihracatından 209 milyon doları aşkın gelir sağladı
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        Türkiye, 2025 yılının ilk ayında fındık ihracatından 209 milyon 63 bin 744 dolar gelir sağladı.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden (KFMİB) alınan bilgiye göre, 1-31 Ocak 2025 tarihlerinde 25 bin 688 ton fındık dış satımı gerçekleştirildi. İhracat karşılığında 209 milyon 63 bin 744 dolar kazanıldı.

        2024 yılının aynı döneminde 26 bin 716 ton fındık ihracatı yapılmış, 205 milyon 697 bin 550 dolar kazanç elde edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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