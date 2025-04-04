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        Türkiye, fındık ihracatından 7 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:39
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        Türkiye, fındık ihracatından 7 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı
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        Türkiye, fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mart 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 737 milyon 325 bin 664 dolar karşılığında 213 bin 130 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 191 bin 465 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 410 milyon 9 bin 402 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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