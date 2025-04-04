Türkiye, fındık ihracatından 7 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti.
Türkiye, fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Mart 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 737 milyon 325 bin 664 dolar karşılığında 213 bin 130 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 191 bin 465 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 410 milyon 9 bin 402 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.