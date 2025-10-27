Güce'de 500 fidan toprakla buluştu

Giyimli Mahalle Muhtarı İsmail Türedi, yaptığı açıklamada, doğaya katkıda bulunmanın önemine değinerek, "Toprağa diktiğimiz fidanlar geleceğe nefes olacak. Umutla diktiğimiz her bir çam fidanı, yarın yemyeşil bir ormana dönüşecek." dedi.

