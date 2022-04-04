İslam dininde onbir ayın sultanı olan Ramazan ayında oruç tutmak ve Teravih namazına gitmek isteyen Müslümanlar için Ramazan imsakiyesi açıklandı. Bilindiği gibi orucun açıldığı iftar saatleri ile oruca niyet edilen sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Ramazan imsakiyesine Giresun iftar ve sahur saatleri belli oldu.

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