Giresun'da amcasıyla akıntıya kapılarak kaybolan yeğenin cesedi bulundu
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde balık avlamak için dereye giren amca ile yeğeni, aniden yükselen suya kapıldı. Olayda bir kişinin cansız bedeninin yeri tespit edilirken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 00:46
Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde, dün balık tutarken akıntıya kapılan Sedat Ç. (54) ile aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma yürütüldü.
YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken debisi yükselen suda akıntıya kapılıp, kaybolan Sedat Çelik’in cansız bedenine ulaşılırken, aynı ismi taşıyan amcası Sedat Çelik'in bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ekipler tarafından debisi yüksek dere üzerinden uzatılan vinç yardımıyla kıyıya çıkartılan Çelik’in cenazesi, otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
