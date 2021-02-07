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Giresunspor, evinde puan kaybı yaşamak istemiyor

TFF 1'inci Lig'de lider konumda bulunan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, yarın akşam kendi sahalarında oynayacakları Bursaspor maçını da kazanıp yollarına devam etmek istediklerini söyledi

Giresunspor, evinde puan kaybı yaşamak istemiyor

Hakan Keleş, hafta başından bu yana Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdüklerini ve bugün yapacakları ter idmanı ile çalışmalarını tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacaklarını ifade etti. Ligde geride kalan 19 hafta sonunda iyi bir noktaya geldiklerini kaydeden Keleş, "Takım olarak hem sahada hem de saha dışında disiplinli gidişatımızdan asla ödün vermiyoruz. Biz sezon başında da söylediğimiz gibi ligde maç maç ilerliyoruz. Bizim için her maç final maçı değerinde. Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaptık. Bu iyi çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularım çok istekli ve azimliler, elde ettikleri başarının farkındalar ve bu başarıyı şampiyonluk ile sonlandırmak için ellerinden gelen her şeyi sahaya koyuyorlar. Onları gösterdikleri bu çaba ve gayretlerinden dolayı kutluyorum" dedi.

İç sahada puan kaybı yaşamak istemediklerini dile getiren Keleş, "Rakibimiz genç bir kadroya sahip ancak biz de kadro olarak bu ligin en iddialılarından bir tanesiyiz. Rakibimiz ile ilgili tüm analizlerimizi yaptık. Evimizde puan kaybı yaşamak gibi bir düşüncemiz yok. Biz sahaya mutlak galibiyet düşüncesi ile çıkacağız. Elimizden gelen ne varsa ilk gün olduğu gibi pazartesi günü de aynı inançla sahaya çıkacak ve hedeflediğimiz Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmış olacağız" diye konuştu.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı İstanbul Bölgesi üst klasman hakemlerinden Mert Güzenge yönetecek.

Bu arada, Giresunspor'un Aydeniz Et Balıkesirspor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Diarra ile Nalepa'nın ceza indirimi için Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuruya ret cevabı geldi.

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