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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Giresunspor-Ümraniyespor: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Giresunspor-Ümraniyespor: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, sezonun son maçında küme düşmesi daha önce kesinleşen Giresunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:42 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:42
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        Ümraniye galibiyetle noktaladı
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        Trendyol 1. Lig’in son haftasında Giresunspor, sahasında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.

        Maçtan Dakikalar

        21. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan’ın ortasında savunmadan dönen topla ceza yayının gerisinde buluşan Siraçhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

        36. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Uğur Kağan'ın son çizgiye inip verdiği pasta ceza sahası içinde Atalay, topu ağlara gönderdi. 0-2

        58. dakikada sağ kanattan Giresunspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Furkan'ın çarpazdan vuruşunda top kaleci Onur’dan çekti. Dönen topu Mehmet, filelere yolladı. 1-2

        Hakemler: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhan

        Giresunspor: Alperen, Talha, Arda (Muhammed Miraç dk. 86), Mehmet, Fatih, Ahmet, Furkan, Enishan (Ege dk. 77), Emre (Şahin dk. 56), Furkan Arda (Berkay dk. 77), Muhammed (Faruk Can dk. 56)

        Yedekler: Göktan, Şenel, Eren, Kasım Alperen, Anıl Yiğit

        Teknik Direktör: Serhat Güller

        Ümraniyespor: Onur, Uğur Kaan, Cofie, Mustafa, Batuhan, Muhammet, Atalay (Yusuf dk. 73), Bouali, Siraçhan, Emre, Kosoko (Emrecan dk. 46)

        Yedekler: Übeyd

        Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

        Goller: Siraçhan Nas (dk. 21), Atalay Babacan (dk. 36) (Ümraniyespor), Mehmet Keskin (dk. 58) (Giresunspor)

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