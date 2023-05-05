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Haberler Futbol Süper Lig Giresunspor Giresunspor'un başkanı Yamak:Kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanmamız lazım
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Giresunspor Başkanı Yamak:Kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanmamız lazım

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, kümede kalmak için önlerindeki 4 maçtan en az 3'ünü kazanmaları gerektiğini söyledi

Giresunspor'un başkanı Yamak:Kalan 4 maçın en az 3'ünü kazanmamız lazım
AA

Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana 35 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti.

Geçmiş dönem futbolcu alacaklarıyla ilgili FIFA'da devam eden dava süreçlerine ilişkin bilgi veren Yamak, kulübün içinde bulunduğu sorunları çözmek için mücadele ettiklerini aktardı.

Yamak, ligde 4 maç oynayacaklarını anımsatarak, "Kalan 4 maçın içinden en az 3'ünü kazanmamız lazım ki bu ligde şansımız olsun. Tabii 4 maçın, 4'ünü de kazanırsak hiç kimseye bakmadan ligde kalıyoruz. Böyle bir şey de var. Eğer 9 puan alırsak, bu sefer diğer maçların sonuçlarına bakacağız. 7 puan alırsak yine diğer maçların sonuçlarına bakacağız. Benim buradan isteğim, herkes nizamıyla, düzeniyle, nasıl ki biz çıktık, koç gibi yendik, yenildik, herkes o şekilde lige devam etsin, sezonu tamamlasın." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasının final maçı olduğunun altını çizen Yamak, "Çıkacağız, elimizden geleni yapacağız. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Çünkü artık bu haftalarda rakibin kim olduğu hiç önemli değil. Biz de bir mücadele içindeyiz." diye konuştu.

"BU KULÜPTE OLAN ÇARPIK YAPIYI DÜZELTECEĞİM''

Başkan Yamak, FIFA'daki Jean Pierre davasına ilişkin, "Jean Pierre ile konuştuk. Bu alacağı paranın haksız kazanç olacağını, ona bu haksız kazancın iyi gelmeyeceğini, bir anlaşma yoluna gidebileceğimizi konuştuk. Hatta kendisine, 'Gel anlaşalım, sana 200 bin avro verelim, bu işi de bitirelim.' dedik. Onu kabul etmedi, oralı olmadı. Hala konuşuyoruz. Bir insan hakkı olmadan, emeği olmadan bir paranın sahibi olabilir mi? Böyle bir şeyi bir insan nasıl yaşar? Zaten ne için yaşıyoruz? Bu dünyada onurumuz, şerefimiz için yaşıyoruz. Geride bırakacağımız bir isim için yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jean Pierre'in kulüple sözleşmesi olmadığını ve sahada süre almadığını ileri süren Yamak, "Senin zaten kanser olduğunu, hastaneden zaten temiz raporu gelmiş, hastalığını da bizim doktorumuz bulmuş. Sonra üroloji ile görüşmüş ve o kistin önemli olduğu anlaşılmış. Biz insanlık namına bunu ona deklare etmişiz. Bütün bunlara rağmen, sözleşmemiz de olmamasına rağmen, bizi gitmiş FIFA'ya şikayet etmiş." şeklinde konuştu.

Yamak, sadece takımı ligde tutmak için değil, ekonomik ve hukuksal mücadele de verdiklerinin altını çizerek, "Bu kulüpte olan çarpık yapıyı düzelteceğim. Ben üzerime kefeni giydim, ben bu takım için, burayı düzeltmek için elimden ne geliyorsa yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

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