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Girişim yatırımları 2021'e rekorla başladı

Startups.watch'un Türkiye Girişim Ekosistemi Şubat raporu yayınlandı. Buna göre, yılın ilk 2 ayında 27 girişime 186 milyon dolar tutarında yatırım yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, bu tutarla 2 ayda tüm zamanların en çok yatırım yapılan yılı olan 2020 geride bırakılarak rekor kırıldı. Ekosistemde 2021'in ilk 2 ayında yapılan 27 yatırımın 8’inin oyun girişimlerine yapıldığı kaydedildi

Girişim yatırımları 2021'e rekorla başladı

Türkiye’de Ocak ve Şubat aylarında toplamda 27 girişime 186 milyon dolar yatırım yapıldı. Startups.watch verilerine göre, bu tutarla 2 ayda tüm zamanların en çok yatırım yapılan yılı olan 2020 yılı geçilmiş oldu. Rekor kırılmasında Getir'e yapılan 128 milyon dolarlık yatırımın etkili olduğu belirtildi.

Şubat ayında ise 13 girişime 56.4 milyon dolar yatırım yapıldığı ve bu tutarın 50 milyon dolarının Dream Games’e ait olduğu açıklandu. Dream Games'in Türkiye’de şu ana kadar bir yatırım turunda tutar olarak en büyük yatırımı alan oyun girişimi olduğu kaydedildi. Startups.watch verilerine göre, 2021'in ilk 2 ayında yapılan 27 yatırımın 8’i oyun girişimlerine yapıldı.

Söz konusu dönemde, 500 Istanbul’un 36.4 milyon dolarlık ikinci fonu ve yaklaşık 14 milyon dolar büyüklüğündeki Bilişim Vadisi GSYF fonu ile beraber toplamda 50 milyon dolarlık yeni fon kuruldu. Ayırca, 2018-2021 yılları arasında kurulan ve Türkiye pazarına ayrılan toplam fon büyüklüğü 618 milyon dolara ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Alesta Yatırım ve WePlay Ventures dörder yatırımla 2021’in ilk iki ayının en aktif yatırımcıları oldular.
Öte yandan, 2021’in ilk iki ayında kadınlar tarafından kurulan sadece 2 girişimin (Innejoy ve ESA Esports) yatırım aldığı belirtildi.

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