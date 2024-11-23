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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 'Girişimlere 4 yılda 4.7 milyar dolar yatırım geldi' - Girişimcilik Haberleri

        'Girişimlere 4 yılda 4.7 milyar dolar yatırım geldi'

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye'nin teknoloji girişim ekosisteminin son dönemde ciddi bir büyüme gösterdiğini belirterek, bu ekosisteme son 4 yılda 4.7 milyar dolarlık yatırım geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:15
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        'Girişimlere 4 yılda 4.7 milyar dolar yatırım geldi'
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        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush'ta açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'nin teknoloji girişim ekosisteminin son dönemde ciddi bir büyüme gösterdiğini belirten Polat, “2011-2021 döneminde girişimlerimiz yaklaşık 810 milyon dolarlık yatırım aldı. Fakat son 4 yıla baktığımızda özellikle 700 milyon dolarlık bir yatırımın alındığı 2024'ün ilk 9 ayını da hesaba katacak olursak, Türkiye’ye 4.7 milyar dolarlık bir yatırım geldi” ifadelerini kullandı.

        Polat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak farklı ortamlarda Türkiye'nin teknoloji girişim ekosistemini anlatma hedefi taşıdıklarını vurgulayarak, bu hedefe ulaşmak için teknoloji yatırımcılarının ve girişimlerinin buluştuğu bir etkinlik olan Slush’a katıldıklarını söyledi.

        Bekir Polat, Slush benzerini farklı Avrupa ülkelerinde de yaptıklarını, yakın zamanda Lizbon'da Web Summit’e katıldıklarını belirterek, "Türkiye'nin hem tüm oyuncularıyla gelişmiş ekosistemini hem de kamu tarafındaki verilen teşvikleri bir şekilde anlatabilmek istiyoruz. Bu etkinliklerin bir önemi daha var. Son dönemde dünyaya baktığımızda teknoloji girişimleri ile gelen yatırımların hem istihdama hem büyümeye hem de ekonomideki diğer girdiler açısından ciddi bir anlamı var. Biz de Türk girişimcilerimizin bu paydan daha fazla almasını temenni ediyoruz. Tabii ki girişimler bağlamında sadece yatırımcılar değil, başka ülkelerdeki girişimcileri de aslında Türkiye'ye çekmek ve Türkiye'yi bölgesel bir üs olarak hem bizim 85 milyonluk pazarımıza hem de Türkiye'den bölgesel diğer pazarlara ulaşmalarını istiyoruz” diye konuştu.

        Türkiye’de 7 unicorn ( 1 milyar doları aşan girişimler) olduğunu ve ülkede unicorn adayı olan birçok girişimin mevcut olduğunu dile getiren Polat, daha çok "Turcorn" çıkması için durmadan çalıştıklarını kaydetti.

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