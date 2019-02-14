- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Osmangazi Köprüsü'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille ters yönde seyreden 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların kaçarken köprüden attığı gitar kılıfı içine gizlenmiş yaklaşık 3,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir araçla uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kocaeli'den Yalova yönüne seyreden 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurarak, kontrol etmek istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve Osmangazi Köprüsü'ne girerek kaçmaya başlayan şüpheliler takibe alındı.
Söz konusu aracın sürücüsü E.D. (46),Hersek Gişeleri'nin ekiplerce kapatıldığını fark ederek, ters yönde seyretmeye başladı. Ekipler ise aracı durdurmak için bu kez yola barikat kurdu.
Köprüde süratle ilerleyen otomobili emniyet güçlerinin üzerine süren şüpheliler, iki polis aracına çarpıp bir süre daha ilerledikten sonra durdu.
ARAÇTAN İNİP KOŞARKEN UYUŞTURUCUYU KÖPRÜDEN ATTI
Otomobili terk eden sürücü E.D. ve R.Ş. (41) ile kadın şüpheli N.C. (26) koşarak kaçmaya devam etti.
E.D, elindeki gitar kılıfı içine gizlenmiş 3 kilo 468 gram sentetik uyuşturucuyu, kaçarken köprüden attı.
R.Ş. ve N.C. köprü üzerinde, bariyerini aşıp 20 metre yükseklikten atlayarak yaralanan sürücü E.D. ise düştüğü yerde yakalandı.
KOVALAMACAYI TERMAL KAMERALAR KAYDETTİ
Film gibi kovalamaca, Osmangazi Köprüsü'nün termal kameralarınca anbean görüntülendi.
Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheliler gözaltına alındı. Köprüden toprak zemine atılan uyuşturucu da ele geçirildi.
Ayakları kırılan E.D. hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden R.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.