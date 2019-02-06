'Giveback' kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak amacıyla, Türkiye Girişimcilik Vakfı 'nın (GİRVAK) düzenlediği Giveback Gala etkinliğinin 3'üncüsünü gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Beş yılda 3.5 milyon gencimize dokunan Girişimcilik Vakfı, 214 gencin eğitim programlarına katılmasını ve 50’den fazla teknoloji girişiminin ortaya çıkmasını sağladı. GİRVAK ile yetişen ve yetişecek gençlerin farklı bir perspektifle katma değerler yaratacağını düşünüyorum" dedi.

'İZ BIRAKMALARINA DESTEK OLUYORUZ'

Girişimcilik Vakfı’nın kuruluşundan bu yana hem gençlere hem de topluma geri verme kültürünü yaymak için çalıştıklarını söyleyen Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, "GİRVAK olarak ana amaçlarımızdan biri, girişimcilik kültürünü ve ilhamını üniversiteli gençlerin enerjisi üzerinden tüm topluma yaymak. Bunun için Fellow Programı’nı hayata geçirdik. Hedefimiz, girişimcilik potansiyeli olan gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarına destek olmak. Bu kapsamda fikirlere değil, insanlara yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte ilk kadın uzay kaşifi, X Prize Foundation CEO’su Anousheh Ansari konuşmacı da olarak yer aldı.

KAZANILAN BAŞARI TOPLUM İLE PAYLAŞILIYOR

GİRVAK'ın 'Fellow Programı' kapsamında, 'giveback' öğesi rol modeller ve yapılan projeler üzerinden destekleniyor. Buna göre, programa seçilen öğrencilerin, ilham veren rol modellerle tanıştığı, girişim elçileri olarak başkalarının hayatlarına dokunduğu ve 'giveback' felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları ile kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak toplumsal başarının katsayısını artırmayı hedefledikleri kaydedildi.