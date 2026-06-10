Gizem Güneş'in tatil keyfi
Tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Gizem Güneş, denizin ve güneşin tadını çıkardı
Giriş: 10 Haziran 2026 - 10:33 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gizem Güneş, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelin plajında görüntülendi.
İskelede güneşlenen oyuncu, daha sonra denize balıklama atlarken görüntülendi.
Denizin tadını çıkaran oyuncunun keyifli anları kameralara böyle yansıdı.
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Oyuncu, sonrasında iskelede güneşlenmeye devam etti.
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