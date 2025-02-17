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        Gizem Karaca: Bana yardım edin

        Gizem Karaca, yardım istedi. Karaca, sahiplendiği köpekle, mevcut köpeklerinin anlaşamaması konusunda ne yapması gerektiği konusunda fikir verilmesini istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 21:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:27
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        Anne olmaya hazırlanan Gizem Karaca, yeni sahiplendiği köpeğiyle mevcut köpeklerinin didişmesinden yana bir hayli dert yandı.

        Gizem Karaca'nın, iki hafta önce önünde meydana gelen kazada bir sokak köpeği yaralandı. Tedavisinin ardından köpeği sahiplenen Karaca, eve gittiğinde hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştı.

        Ünlü oyuncunun sahiplendiği köpekle önceden sahiplendiği iki köpeğin didişmesini şöyle anlattı; "Evet, böyle bir şey oldu. İki hafta önce önümde araba çarpıp kaçtı. İki haftadır belediyede tedavisini tamamladı ve bugün gidip sahiplendik ama arkadaşlar, bizim Gofi ve Becks ile alışmaları çok zor gibi duruyor. İki saattir tasmalarla sokakta gezdirerek alıştırmaya çalıştık, bahçeye girdiğimiz an canavarlaştılar. Bana yardım edebilecek olan varsa yazın!"

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