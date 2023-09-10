Gizem öldü, kuzeni yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, Gizem Yiğit (21) idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada sürücü Yiğit ile yanındaki kuzeni Ezgi Nisa Yiğit (17), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gizem Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.