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        Haberler Gündem Trafik Gizem öldü, kuzeni yaralı

        Ağaca çarpan aracın sürücüsü Gizem öldü, kuzeni yaralı

        Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki sürücü Gizem Yiğit hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni Ezgi Nisa Yiğit yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:01
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        Gizem öldü, kuzeni yaralı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, Gizem Yiğit (21) idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

        Kazada sürücü Yiğit ile yanındaki kuzeni Ezgi Nisa Yiğit (17), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gizem Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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