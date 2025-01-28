Gizemli geçmişin izinde... Göbekli Tepe'den Carnac Taşları'na: 7 antik gizem ve tarih harikası megalit!
Dünya çapında pek çok megalitik alan yer alıyor. Stonehenge ise belki de en ünlüsü. Ancak Göbekli Tepe gibi daha eski; Avebury gibi daha büyük yapılar da bulunuyor. Bu antik yapılar, gizemleri ve muhteşem yapılarıyla hayranlık uyandırıyor. İşte dünyanın dört bir yanından Stonehenge'e rakip yedi megalitik yapı!
Dünya çapında sayısız megalitik alan yer almakta. Ancak Stonehenge, en ünlüsü olsa da ne en eskisi ne de en büyüğüdür. Ülkemizdeki Göbekli Tepe, yaklaşık 11.000 yıl öncesine dayanır ve bu da onu Stonehenge’in yaşının iki katından daha eski yapar.
Ayrıca Stonehenge, megalitik yapılar arasında en büyüğü de değildir; güneybatı İngiltere’deki Avebury, daha geniş bir taş çemberine sahiptir. İşte Stonehenge’e rakip olan yedi megalitik alan!
GÖBEKLİ TEPE
Göbekli Tepe, yaklaşık 11.000 yıl öncesine uzanan ve birbirine yakın bir şekilde inşa edilmiş bir dizi megalitik alan içerir. Türkiye’nin güneydoğusunda, eski Yukarı Mezopotamya’nın bir parçası olan bu alan, bölgede insanların avcı-toplayıcı olarak yaşadığı bir dönemde inşa edilmiştir.
5.5 metre yüksekliğe kadar ulaşan T şeklindeki taş sütunlar, bu alanları oluşturmak için kullanılmıştır. Bu sütunlarda tilkiler, yaban domuzları, ceylanlar, yılanlar ve akbabalar gibi hayvanların oymaları yer alır. Ayrıca insan figürlerine benzeyen soyut semboller ve şekiller de görülür.
Göbekli Tepe’nin tam olarak neden inşa edildiği hala tartışılmaktadır. Dini törenler ya da toplantılar için kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Yazının icadından çok önce inşa edilmiş olduğundan, tarihsel kayıtlar mevcut değildir.
AVEBURY
Avebury’nin alanı başlangıçta, 420 metre çapında bir taş çemberine sahipti ve bu, onu dünyadaki en büyük taş çember yapıyordu. Bu çemberin içinde, her biri 100 metre çapında olan iki daha küçük taş çemberin kalıntıları bulunur.
Avebury, yaklaşık M.Ö. 2500 yılında, Stonehenge’in kullanıldığı dönemle aynı zamanda yaratılmıştır. Bu alan, daha geniş bir megalitik manzaranın bir parçası gibi görünmektedir. Araştırmacılar, Avebury’den çıkan ve bölgedeki diğer megalitik alanlara uzanan taş çiftlerinin bulunduğu iki cadde tespit etmişlerdir.
BRODGAR HALKASI
İskoçya’daki Orkney Adaları’nın en büyüğünde yer alan Brodgar Halkası, yaklaşık M.Ö. 2500 yılına tarihlenmektedir. Başlangıçta 60 taş içeren bu taş çemberinden günümüzde 36’sı ayaktadır. Taşlar, 2.1-4.7 metre arasında değişen yüksekliklere sahiptir ve çemberin çapı 104 metredir.
Taş çemberin yanı sıra, sitenin yakınında 13 tarih öncesi mezar höyüğü bulunmaktadır. Bu durum, alanın ölüleri anma törenleri için kullanılmış olabileceğini göstermektedir.
ALE’İN TAŞLARI
İsveç’in Kåseberga köyünün yakınındaki bir uçurumun kenarında yer alan Ale’in Taşları, 59 taş bloktan oluşur. Bu taşlar, bir gemi şeklinde düzenlenmiştir ve her biri 1.800 kilogram ağırlığındadır.
Yapının tarihi konusunda tartışmalar sürmekte olup, tahminler 1.000 ile 2.500 yıl arasında değişmektedir. Amacı da belirsizdir, ancak bir güneş takvimi olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.
RUJM EL-HİRİ
İsrail ve Suriye’nin hak iddia ettiği Golan Tepeleri’nde bulunan Rujm el-Hiri, yaklaşık 6.000 yıl öncesine dayanır. Alan, merkezinde bir höyük olan bir dizi taş çemberden oluşur. Yakın çevrede başka höyükler de bulunmaktadır. Bölge, "Devlerin Çarkı" ve "Levant’ın Stonehenge’i" gibi farklı isimlerle de anılmaktadır.
İSPANYOL STONEHENGE
Batı İspanya’daki insan yapımı bir gölün içinde yer alan Guadalperal Dolmeni, yaklaşık 7.000 yıl öncesine tarihlenir. Merkezi oval bir alanın etrafında düzenlenmiş yaklaşık 150 dikili taş içerir.
Dikili taşların bazıları 1.8 metre yüksekliğindedir. Girişe işaret eden büyük bir taş üzerinde, bir insan figürü ve bir nehir ya da yılan olduğu düşünülen bir şekil oyulmuştur.
CARNAC TAŞLARI
Fransa’nın Brittany bölgesindeki Carnac Taşları, yaklaşık 6.000 yıl öncesine uzanır. Bu alanda, en büyüğü 6.5 metre yüksekliğinde olan yaklaşık 3.000 taş bulunur. Taşlar, çemberler ve doğrusal sıralar halinde düzenlenmiştir. Bazıları ise diğerlerinden uzakta yer alır ve yalnız durmaktadır.