Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan bir şef, sosyal medya platformu Twitter üzerinden doğa farkındalığı yaratmaya çalışıyor.

'OrmanBölgeŞefi' adlı hesabı yöneten kişi, kimliğinin ve görev yaptığı yerin ise bilinmesini istemiyor. Sosyal medya hesabında, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze ormanların eski ve yeni hallerinin fotoğraflarını paylaşıyor. Çorak arazilerin, orman bölge müdürlüğü personeli ve orman köylüleri tarafından nasıl ağaçlandırıldığının ve hikayesini anlatıyor. Bunu yaparken de Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı fotoğraflardan yararlanıyor.

Gizemli orman şefi, 'Dünden bugüne ormanlar' hashtag'iyle yayınladığı fotoğraflar ve videolarla, ağaçlandırmanın ardındaki büyük emeği ve mucize yaratan hikayeleri takipçilerine anlatıyor.





KONYA AKŞEHİR

"ŞEHİR İNSANI KARAMSAR"

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; o orman bölge şefi, kimliğini açıklamamanın sebebini, "İnsanlar beni değil, yapılan güzel ağaçlandırma çalışmalarını görmeli" şeklinde yanıtlıyor. Neden böyle bir hesap açtığını ise şu şekilde anlatıyor:

"Ülkemizde orman mühendisleri tarafından çok güzel ağaçlandırmalar yapılıyor. Ancak insanlarımıza bu çalışmaları yeterince anlatamadığımızı düşünüyorum ve bu durum beni oldukça üzüyor. Genelde sorumluluk alanımız taşra olduğundan köylü vatandaşımız bizleri iyi tanıyor ve yapılan güzel işleri görüyorlar ancak kent insanımızın ormanlar konusunda hep bir karamsarlık içerisinde olduğunu gözlemliyorum ve ben de mümkün olduğunca ülkemizde güzel ağaçlandırma çalışmaları yapıldığını bu hesap üzerinden anlatmaya çalışıyorum."





BURSA

"NE TÜR AĞAÇ DİKELİM DİYE SORUYORLAR"

Takipçileri tarafından da büyük bir ilgi gördüğünü ve çeşitli sorularla karşılaştığını belirten orman bölge şefi, "Sayfada bir aile ortamımız var diyebilirim. Bazı takipçilerimiz saksıdaki çiçeğinin neden kuruduğunu bazıları da bahçesine hangi tür ağaç dikmesi gerektiğini soruyor. Ben de mutlaka geri dönüş yapıyorum ve tavsiyelerde bulunuyorum. Aynı zamanda konum belirterek kurum tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmalarını paylaşıyorum. İnsanlar da memleketlerinde ne kadar ağaçlandırma çalışması yapıldığını öğrenmiş oluyorlar" diye konuşuyor.







GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ