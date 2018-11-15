Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin pazarlama yöneticilerinin seçildiği 'En Etkin 50 CMO'lar belli oldu. Söz konusu isimlere ödülleri ise 20 Kasım'da gerçekleştirilecek CMO Summit 2018’de verilecek. CMO'ların (Chief Marketing Officer) seçilmesinde metodolojiyi hazırlayan DataExpert'in Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, 1995 yılında beri insan kaynakları ve danışmanlık firması çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

11 KRİTERİ GEÇEN LİSTEYE GİRİYOR

2015 yılından bu yana en etkin finans yöneticileri (CFO) ve insan kaynakları yöneticilerini (CHRO) de belirlediklerini hatırlatan Altunkaya, "Şirketlerde gizli kahramanlar olan departman liderlerini öne çıkarmak için bunları yapıyoruz" dedi.

CMO seçiminde 11 ana kriter belirlendiğini vurgulayan DataExpert'in Yönetici Ortağı Altunkaya, "Bu kişiler günlük kullandığımız markaların yüzde 50'sini yönetiyor. Geçmiş yıllarda seçtiğimiz CFO'lar toplamda 200 milyar dolarlık bütçe yönetirken, listeye giren CHRO'lar da toplamda 1 milyon insan kaynağına yön veriyor" diye konuştu.

CMO'LARIN YÜZDE 51'İ KADIN

CMO Summit'in sektörün fikir paylaşım toplantısı olduğunu aktaran Yasin Altunkaya, inceledikleri CMO'lar hakkında bir takım bilgiler paylaştı. Binin üzerinde firmada çalışan pazarlama liderlerinin yüzde 51'inin kadın olduğu bilgisini paylaşan Altunkaya, bu pozisyonda bulunanların ortalama tecrübe süresinin 16.2 yıl, görevde kalış sürelerinin ise 3.9 yıl olduğunu belirtti.

Altunkaya, CMO'ların bugüne kadar pazarlama tecrübesi olanlardan seçildiğini vurgulayarak, "Bu tablonun önümüzdeki yıllarda değişeceğini öngörüyoruz. Yakın bir gelecekte, CMO'lar şirketlerin diğer departmanlarında da çalışanlar ve şirket içi rotasyon yapanlar arasından seçilecek" dedi.

'FİNANSTAN GELEN CEO OLUYOR'

Türkiye'deki CEO'ların ise daha çok CFO'lar arasından çıktığını kaydeden Yasin Altunkaya, "CFO'lar paranın başında oldukları için en tepeye çıkıyorlar. CFO'lardan sonra CEO'ların en çok CMO'lar arasından seçildiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.

Hali hazırda görevde olan CMO'ların eğitim durumları hakkın da bilgiler paylaşan Altunkaya, bu kişilerin çoğunlukla işletme, iktisat ve mühendislik bölümlerinden mezun olduğunu belirtti.

Altunkaya, "Pazarlama insanı odağına alan bir dal olduğu için, psikoloji ve sosyoloji mezunlarının geleceğin CMO'ları olmasını bekliyoruz. Eskiden ürün ön plandayken, bugün iletişim ön plana çıkıyor. Yarın ise kişiselleştirilmiş deneyimler önem kazanacak" dedi.

YILDA 100'DEN FAZLA YÖNETİCİ TRANSFERİ YAPIYOR

DataExpert olarak üst ve orta düzey pozisyonlarda yerleştirmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden şirketin yönetici ortağı Yasin Altunkaya, "Sadık müşteri oranımız yüzde 70, proje tamamlama oranımız ise yüzde 90. Özellikle yüksek teknoloji, ulaşım ve ağır endüstriler, tüketici ve perakende, finans ve iş servisleri alanında hizmet veriyoruz" dedi.

Yılda 100 ile 150 arasında yönetici transferi yaptıklarının bilgisini paylaşan Yasin Altunkaya, 2018 yılında cirolarının yüzde 30 oranında artığını kaydetti.

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