Gizli Şeker Neden Olur, Nasıl Geçer? Gizli Şekere Ne İyi Gelir?

Bu noktada sizlere gizli şeker neden olur, nasıl geçer? Gizli şekere ne iyi gelir? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Eğer detayları merak ediyorsanız hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Gizli Şeker Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?

Halk arasında prediyabet olarak da anılan gizli şeker eğer müdahale edilmezse Tip 2 diyabete de dönüşebilir. Bu sebeple tanısı konulduğu andan itibaren hemen tedavi sürecine başlanması gerekiyor. Peki gizli şeker neden olur?

Genetik

Hareket yaşam

Obezite

Karın çevresinde aşırı yağlanma

Sağlıksız yaşam düzeni

Bu sebepler zaman içerisinde vücuda zarar vererek gizli şekerin oluşmasına sebep verir. Buna bağlı olarak gizli şeker belirtileri de şu şekildedir:

Ağız kuruluğu

Doyamama hissi, sürekli acıkma

Görme bozukluğu

El ve ayaklarda karıncalanma

Yaraların erken iyileşememesi

Yeni et benlerin çıkması

Sık idrar

İşte bu belirtilerin çoğunu yaşıyorsanız mutlaka size test yapılması gerekiyor. Peki gizli şeker sınırı kaç merak ediyor musunuz? Normal birinde kan şekeri 2 saatin sonunda 140 mg/dl’nin altında olmalıdır. Ama kan şekeri değerleriniz 2 saat sonunda 140 ila 199 mg/dl arasında görünüyorsa işte o zaman size gizli şeker tanısı konur. Bu değerin de üzerindeyse şeker hastalığınız var demektir.

Gizli Şeker Nasıl Geçer?

Peki size gizli şeker tanısı konduysa nasıl geçirebilirsiniz? Gizli şekere ne iyi gelir? Haydi biraz da bu sorunun cevabını inceleyelim.

Aslında bu noktada sizlere önerilebilecek bitkisel ve doğal çözüm yolu yoktur. Dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, hayatınıza sporu getirin. Hareketsiz kalmak gizli şekere sebep olur. Aynı zamanda düzenli ve sağlıklı beslenme de son derece önemlidir.

Tabi gizli şeker tanısı konulduğunda mutlaka doktorunuzun tavsiyesini dinlemeniz gerekiyor. Size verecekleri ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Buna ek olarak;

Diyete başlamalısınız. Eğer fazla kilonuz varsa düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle insülin seviyeniz kontrol altına alınabilir.

İnsülin hormonunu dengelemek için doktorunuz size metformin verebilir. Bunu düzenli olarak kullanın.

Düzenli olarak kan testi verin ve değerlerinizi ölçtürün.

Hastalığı diyabete dönüştürmemek için tedaviye hemen başlayın.

Aslında tedavide asıl amaç yukarıda da belirttiğimiz gibi insülin seviyesini dengelemektir. Eğersizlere verdiğimiz tavsiyeleri uygularsanız bunu başarmanız mümkün olacaktır.

Gizli Şekerin Zararları Nelerdir?

Bu durumda gizli şekerin zararlarının ne olduğu da fazlasıyla merak ediliyor. Genel olarak çok ciddi zararları olmayan bu hastalığın en büyük sorunu ilerleyen zamanlarda şeker hastalığına dönüşme riskidir. Buna bağlı olarak gizli şekerin;

Göz hastalıklarına

Organ yetmezliğine

Böbrek veya pankreas sorunlarına

Taşikardiye

Kalp damar rahatsızlıklarına yol açabileceğini söylememiz gerekiyor.

Hayatınızdan sporu, bol su içmeyi, sağlıklı ve düzenli beslenmeyi ihmal etmemelisiniz. Eğer insülininizi olması gereken değerde tutabilirseniz işte o zaman diyabet riskinden de kurtulmuş olursunuz. Buna ek olarak doktorunuzun size önerilerini de mutlaka dinleyin. Onların haberi olmadan ilaç kullanmayın ya da tedavinizi aksatmayın. Eğer çok kiloluysanız ilk hedefiniz kilo vermek olsun. Vücudunuzdaki bölgesel yağlanmaları azaltmalısınız ki değerleriniz normale dönebilsin. Eğer size söylediklerimizi dikkate alırsanız ilerleyen zamanlar için dert etmeniz gereken bir durumunuz kalmayacak.