'Gladyatörler şehri'nde gün doğumu
Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti, gün doğumunda güzel bir görüntü oluşturdu
Giriş: 29.08.2023 - 10:27 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:27
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Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin çıkarıldığı, Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör dövüşleriyle ünlü antik Kibyra Antik Kenti gün doğumunda drone ile görüntülendi.
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Kentteki devasa büyüklükteki Roma döneminin nitelikli mimari eserleri, renkli mermerlerden oluşan Medusa mozaiği ve 2 bin yıllık anıtsal çeşme, güneşin doğuşuyla görsel şölen sundu.
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İşte kareler...
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