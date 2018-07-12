"Gladyatörler şehri"nde yeni buluntular

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"İNSANLARIN EN ÇOK BAĞIŞ YAPTIĞI YERLERDEN BİRİSİ"

Kilisenin belirlenen yapılarında son derece kaliteli bir işçilik kullanıldığına işaret eden Söğüt, şunları ifade etti:

"Erikli kilisesi, Erken Bizans döneminde insanların en çok bağış yaptığı yerlerden birisi. Burada bulunan malzemeler içerisinde pek çok malzeme var, ama onlar içerisinde haç şeklinde askılıkları olan kandiller ve üzerinde dua yer alan ifadeler de tespit etmiş durumdayız. Hatta burada Kuzey Afrika’dan getirilmiş ve burada kullanılmış kaplar, içerisinde kokuların bulunduğu eserlerin olduğu kaplar tespit edilmiş durumda. Erken Bizans dönemin hem dini hem de sosyal hayatının pek çok verilerine burada ulaşmış durumdayız."