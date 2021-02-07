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Göbeklitepe'deki monolit gizemini koruyor! Özel ekip kuruldu, ziyaret yasaklandı

Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan Göbeklitepe yakınlarındaki bir araziye yerleştirilen monolit benzeri metal blok, gizemini koruyor. Kentte heyecana yol açan monolitin kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin tespitine yönelik İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu.

SON DAKİKA! Göbeklitepe'deki monolit gizemini koruyor! Özel ekip kuruldu, ziyaret yasaklandı
Özel ekip kuruldu, ziyaret yasaklandı
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DHA

Şanlıurfa'da bulunan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri´nin bulunduğu Örencik Mahallesi'nde yaşayan Fuat Demirdil, Cuma günü sabah saatlerinde buğday ekili tarlasına geldi. Ancak, çiftçi tarlasının uç noktasında 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde bir metal blok fark edince durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından da inceleme yapıldı. İncelemede, kim tarafından konulduğu bilinmeyen monolitin üzerinde Göktürk alfabesi ile 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi.

Daha önce ABD, Romanya ve çeşitli ülkelerde aniden ortaya çıkan ve yine aniden kaybolan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal blok, kentte de heyecana yol açtı. Monolit bulunduğu bilgisi üzerine yüzlerce kişinin bölgeye akın etmesi üzerine jandarma, alanda 24 saat nöbet tutmaya başladı.

ÖZEL EKİP 1 HAFTALIK KAYITLARI İNCELİYOR

Kentte heyecana yol açan gizemli metal bloğun kim tarafından bölgeye bırakıldığının bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip kuruldu. İstihbaratçıların da yer aldığı özel ekip Örencik Mahallesi sakinleri ile tek tek görüştü. Bölgeye yakın noktadaki diğer kırsal mahallelerde de inceleme yapan jandarma ekipleri, bölgeye perşembe günü ve gecesi gelen yabancı kişiler veya şüpheli durumlar olup olmadığına yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Ekipler bunun yanı sıra Şanlıurfa´ya ulaşımın sağlandığı Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman yönündeki tüm kamera kayıtları ile Göbeklitepe ve Örencik Mahallesi bölgesine ulaşımın sağlandığı güzergah üzerindeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Son bir haftalık kamera kayıtlarını saniye saniye izleyen ekipler, burada taşınabileceği kamyon, kamyonet, TIR, minibüs ve kapalı kasa araçları da mercek altına aldı. Ekipler, görüntülerden elde ettiği şüpheli araçları plaka kayıtlarından inceleyerek, metal bloğu taşıyıp taşımadığı sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

ZİYARET EDİLMESİ ENGELLENDİ

Dün meraklıların yoğun şekilde ziyaret ettiği metal bloğun bulunduğu bölgede nöbet tutan jandarma, alana ulaşan yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve ziyarette sosyal mesafe kuralının ihlal edilme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, görevliler dışında kimsenin alana yaklaşmasına müsaade etmiyor.

Mahalle sakinleri ise cuma sabahı kalktıklarında gördükleri manzara ile şoke olduklarını anlatırken, durumun netlik kazanmasını ve metal bloğun, araziye ne amaçla kimler tarafından bırakıldığının ortaya çıkarılmasını istiyor.

"BÖLGE TURİZMİNE KATKI SAĞLAR"

Şanlıurfalı arkeolog ve sanat tarihçisi İbrahim Halil Sarısu, Örencik Mahallesi'ndeki monolitin basit yapılı yapay bir monolit olduğunu belirterek, dijital platformlarda kullanılma amacıyla bölgeye bırakılmış olabileceğini ifade etti. Geçmiş dönemde farklı ülkelerde benzer durumlarla karşılaşıldığını ve dijital platform projelerince yapay monolitlerin bırakıldığının belirlendiğini hatırlatan Sarısu, "Monolit aslında taşlardan oluşan yapılardır. Doğal olarak erozyon ve sellerle sert kayanın uğradığı aşınım ile oluşmuş halidir. Monolit "Tek taş" anlamı taşır" dedi.

Yapay monolitin ne amaçla bırakıldığının kısa süre içerisinde netleşeceğini gizemli bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Sarısu, "Bölgeye turizm açısından katkılar sunacağı düşüncesindeyiz. Göbeklitepe yakınında olması bölgeye ilgiyi arttıracaktır. Pandemi ve kısıtlama süreci olmasına rağmen insanlar buraya geliyor. Bu da ilginin yüksek olduğunu gösteriyor. İlerleyen günlerde monolit ve yakınındaki Göbeklitepe´yi ziyaret edenlerin sayısının artacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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