        Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammet Selami Yazıcı atandı | Son dakika haberleri

        Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammet Selami Yazıcı atandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 00:39 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

        İçişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.

        Karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken yerine Elif Bağ getirildi.

