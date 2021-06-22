Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır? Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 1309 kişi istihdam edilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü sınava tab, tutulacak. İşte Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı başvuruları

GÖÇ İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecek.

GÖÇ İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI 2021

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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