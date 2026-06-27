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        Haberler Gündem Göç İdaresi Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin rakamların farklı dönemleri kapsadığını açıkladı

        Göç İdaresi Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin rakamların farklı dönemleri kapsadığını açıkladı

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, gönüllü dönüş rakamlarının farklı tarih aralıklarını kapsadığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 18:56 Güncelleme:
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        Göç İdaresi'nden Özdağ'a yanıt

        İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Türkiye’den Suriye’ye gönüllü dönüş yapan geçici koruma statüsündeki Suriyelilere ilişkin iddiaları hakkında açıklama yaptı.

        Başkanlık açıklamasında, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

        İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI BELİRTİLDİ

        Göç İdaresi Başkanlığı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

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        Açıklamada, kamuoyunda yer alan bazı değerlendirmelerin resmi verilerle örtüşmediği vurgulandı.

        RAKAMLARA TARİH AÇIKLAMASI

        Başkanlık, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından açıklanan rakamın, 2016 yılından bu yana gönüllü olarak Suriye’ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade ettiğini belirtti.

        Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz tarafından paylaşılan sayının ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapan kişilere ilişkin olduğu kaydedildi.

        GÜNCEL SURİYELİ SAYISI AÇIKLANDI

        Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsündeki Suriyelilere ilişkin verilerin haftalık olarak resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıldığını bildirdi.

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        Açıklamada, güncel kayıtlara göre Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 255 bin 317 olduğu belirtildi.

        GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ SAYILARI PAYLAŞILDI

        Başkanlık açıklamasında, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısının 1 milyon 44 bin 123 olduğu bildirildi.

        8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısının ise 700 bin 120 olduğu açıklandı.

        “RESMİ VERİLERLE ÖRTÜŞMEYEN İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ”

        Açıklamada, kamuoyunun resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumları hedef alan iddialara itibar etmemesi istendi.

        Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerinin devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

        BM GÖZETİMİ VURGUSU

        Göç İdaresi Başkanlığı, geri dönüşlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Açıklamada, sürecin uluslararası hukuk ve ilgili kurumların koordinasyonu çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

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        #Göç İdaresi
        #Ümit Özdağ göç
        #haberler
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