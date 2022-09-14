Göğüs Ağrısı Neden Olur, Ne İyi Gelir? Göğüs Ağrısı Nasıl Geçer?

Göğüs ağrısı neden olur, ne iyi gelir? 0:00 / 0:00

Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğüs ağrısı çok farklı ve çeşitli nedenler yüzünden oluşabilir. Peki göğüs ağrısı neden olur? Öncelikle göğüs ağrısı kalp hastalıkları ve krizini akla getirmektedir. Fakat bazen tek başına göğüs ağrısı kalp hastalığının habercisi olmayabilir. Kalp hastalıklarının dışında; akciğer hastalıkları, bronşit, hazım problemleri, kaslardaki spazmlar, reflü vb. mide problemleri ve kaburgada bulunan eklemlerin iltihaplanması göğüs ağrısına yol açabilir. Ancak yine de göğüs ağrısı mutlaka ciddiye alınmalıdır. Özellikle geçmeyen göğüs ağrınız varsa vakit kaybetmeden bir acil servise ya da uzman doktora başvurmanızda fayda vardır.

Göğüs Ağrısına Ne İyi Gelir?

Uzun süren göğüs ağrısı korkutucu olmaktadır. Özellikle kalp sorunları göğüs ağrısıyla başladığı için göğsü ağrıyan herkes ilk bunu düşünmektedir. Çoğunlukla kalp yeteri kadar oksijen alamadığında göğüste ağrı oluşmaktadır. Kalbe taşınan oksijen pek çok hücre vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bilhassa damarlarda tıkanma olduğunda alyuvar hücreleri azaldığı için kalp ihtiyacı olan oksijeni alamamaktadır. Bu durum da göğüste ağrıya yol açabilir. Böyle bir durum yaşadığınızda mutlaka bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Doktorlar gereken bütün tetkik ve tahlilleri yaparak asıl sorunun ne olduğunu bulabilir. Kalp dışında çeşitli nedenlerle de göğüste ağrı olabilir. Bu tarz durumlar için evde uygulayabileceğiniz yöntemler vardır. Göğüs ağrısına ne iyi gelir? Diye merak edenler için sıraladık;

İlk olarak suyu kaynatıp içinde 1 tatlı kaşığı ada soğanı ekleyip demlenmesini bekleyin. Ardından içine limon ekleyip içebilirsiniz.

Yine ada soğanıyla bal da göğüs ağrısına iyi gelir. İkisini birleştirip macun hazırlayabilirsiniz.

Omega 3 içerikli gıdalar kalbi korur ve göğüs ağrısına iyi gelir.

Bal ve karabiberi birleştirip macun kıvamına getirip göğsünüze sürüp ortalama iki saat bekletip yıkayabilirsiniz.

Göğüs Ağrısı Nasıl Geçer?

Göğüs ağrısı nasıl geçer? Diye merak edenlere öncelikle ağrının nedeninin bilinmesi için uzman bir doktorla görüşmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Teşhis konduktan sonra uygulanacak tedavi ile göğüs ağrısı mutlaka geçmektedir. Ancak göğüs ağrısı ciddi bir durum olduğundan ihmal edilmeden doktora gidilmelidir. Soğuk algınlığı ya da hazım problemleri yüzünden göğüs ağrısı olduğu kesin olarak biliniyorsa evde uygulanabilecek bitkisel yöntemlerle hızlı bir şekilde geçebilir.

Göğüs Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Göğüs ağrısı hisseden kişiler çoğunlukla paniğe kapılır ve göğüs ağrısı için hangi bölüme gidilir? Konusunda emin olamaz. Eğer kalple ilgili bir durum varsa kardiyoloji uzmanına bunun dışındaki durumlar için de göğüs hastalıkları doktorun gitmek uygundur.

Sol Göğüs Ağrısı Neyin Belirtisi?

Göğüs ağrısının çok fazla nedeni vardır. Kesin sebebin anlaşılması için geçmeyen göğüs ağrısı durumunda uzman bir doktora gidip tetkik yapılması gerekmektedir. Pek çok kişi sol göğüs ağrısı neyin belirtisi? Diye merak eder. Her zaman sol göğüs ağrısı kalple ilgili olmayabilir. Mide sorunları, akciğer hastalıkları ve kas ağrıları da sol göğüs ağrısına neden olabilir. O yüzden eğer göğüs ağrınız geçmiyorsa bir doktorla görüşün.