Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çiftinin deniz keyfi
Bodrum Kızılağaç'ta yaptırdıkları yeni evlerinin tadilatı sebebiyle mütevazı bir kulübede kalan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Yalıçiftlik'teki bir plajda görüntülendi. Sıcak havada bunalan çift, kendilerini serin sulara bıraktı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Gökçe Bahadır, 25 Şubat 2022'de evlendiği müzisyen Emir Ersoy ile birlikte bir süredir Bodrum Kızılağaç'ta yaptırdıkları yeni evlerinin tadilatıyla ilgileniyor.
Evlerinin tadilatı sürerken mütevazı bir kulübede kalan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, sıcaktan bunalınca kendilerini serin sulara bıraktı.
Yalıçiftlik'teki bir plajda görüntülenen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy çiftinin o anları objektiflere böyle yansıdı.
Siyah bir bikini giymeyi tercih eden Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile denizde kısa bir süre yüzdükten sonra kurulanmak için geri çıktı.
Plajda yaklaşık 20 dakika kalan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, daha sonra tadilatta olan evlerinin yolunu tuttu.
Tadilatla yakından ilgilenen ünlü çiftin, inşaat halindeki evde çalışanlara yardım ettikleri öğrenildi.