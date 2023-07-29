Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan iş ve tatil - Magazin haberleri

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan iş ve tatil - Magazin haberleri

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Ersoy, "Gökçe tatilde bu kez, benim için yoğun bir sezon. Biraz iş, biraz tatil. Böyle geçiyor" dedi.

Habertürk 'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’un Bodrum Gündoğan’daki sahne aldığı mekânda görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen çift, gazetecilerle bir araya geldi.

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"ZORLANMIYORUM"

Kışları kendisinin yazları ise eşinin çalıştığı hatırlatılınca Gökçe Bahadır, "Ben de böyle konserlerde eşime eşlik ediyorum. Ancak öyle görüşebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zorlanmadığını söyleyen Gökçe Bahadır, "Benim için de eğlenceli oluyor. Hem müzik hem tatil" şeklinde konuştu.