Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan iş ve tatil
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, Gündoğan'da objektiflere yansıdı. Kışları kendisinin, yazları ise eşinin çalıştığı hatırlatılınca Bahadır, "Ben de böyle konserlerde eşime eşlik ediyorum. Ancak öyle görüşebiliyoruz" dedi
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’un Bodrum Gündoğan’daki sahne aldığı mekânda görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen çift, gazetecilerle bir araya geldi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Ersoy, "Gökçe tatilde bu kez, benim için yoğun bir sezon. Biraz iş, biraz tatil. Böyle geçiyor" dedi.
"ZORLANMIYORUM"
Kışları kendisinin yazları ise eşinin çalıştığı hatırlatılınca Gökçe Bahadır, "Ben de böyle konserlerde eşime eşlik ediyorum. Ancak öyle görüşebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Zorlanmadığını söyleyen Gökçe Bahadır, "Benim için de eğlenceli oluyor. Hem müzik hem tatil" şeklinde konuştu.
"ORGANİK TATİL MESELESİNİ ÇOK SEVİYORUZ"
"Eşimle turneye çıkıyorum" diyen Gökçe Bahadır’a gözlerden uzak tatil yaptıkları evlerinin çok konuşulduğu soruldu.
Konu hakkında açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Bazen biz bile bulamıyoruz. Biz doğayla iç içe olmayı seviyoruz. Organik tatil meselesini çok seviyoruz. Her türlü tatil deneyimini seviyoruz. 'Çok uzakta olalım, kimse bizi görmesin' diye bir mesele değil. Tamamen kuş sesleriyle uyanıp, dalından bir şey koparıp, yemek... İstanbul’da yapamadığımız ne varsa onları yapmak..." dedi.
Emir Ersoy, evleriyle alakalı, "Arkadaşımınız yeri, denk geldi" şeklinde konuştu.