Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Gökdelen filmi konusu ne? Gökdelen (Skyscraper) filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Gökdelen filmi beyaz perdenin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber yaptığı film 24 Temmuz akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Film ilk kez izleyecek olanlar "Gökdelen filmi konusu ne? Gökdelen (Skyscraper) filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte film hakkında merak edilenler...

Gökdelen filmi konusu ne? Gökdelen (Skyscraper) filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Gökdelen filmi vizyona girdiği 2018 yılında izleyicilerden tam not almayı başarmıştır. Başrollünde aksiyon filmlerinin aranan yüzü Dwayne Johnson oynarken, filmin senaryosunu Rawson Marshall Thurber kaleme almıştır. Peki Gökdelen filmi konusu ne? Gökdelen (Skyscraper) filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Gökdelen (Skyscraper) hakkında en çok aranan soruların yanıtını sizler için bir araya getirdik...

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NE?
Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin’deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Dwayne Johnson
Neve Campbell
Chin Han
Roland Møller
Noah Taylor
Byron Mann
Pablo Schreiber
Hannah Quinlivan

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu filmleri kaçırmayın! En unutulmaz ve sürekleyici Dwayne Johnson filmleri hangileri? 'The Rock' Dwayne Johnson'ın rol aldığı en çok izlenen filmler neler?
TELEVİZYON En iyi Dwayne Johnson filmleri...
Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix ile Stranger Things ne zaman bitecek ve final yapacak? Stranger Things 5. sezon ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Stranger Things final tarihi!
TELEVİZYON Stranger Things final tarihi!
İçli köfte malzemeleri ve yapılışı: MasterChef içli Köfte tarifi nasıl yapılır? İşte, pratik kolay evde içli köfte tarifi yapılışı
TELEVİZYON İçli köfte malzemeleri ve yapılışı!
Bugün TV'de neler var, hangi filmler ve diziler yayınlanacak? 23 Temmuz Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı ve TV rehberi
TELEVİZYON TV yayın akışı 23 Temmuz 2022
Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler 23 Temmuz? İşte Hakan Altun ve Sibel Can'ın bu akşamki konukları
TELEVİZYON Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
ELENDİ! Doya Doya Moda kim elendi? 22 Temmuz 2022 Cuma günü Haftanın finalinde Doya Doya Moda yarışmasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON Doya Doya Moda'da elenen yarışmacı...
Ah Nerede 3. bölüm full izle! Star TV Ah Nerede son bölüm tek parça kesintisiz izle!
TELEVİZYON Ah Nerede son bölüm izle!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman, hangi gün başlıyor 2022? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon tarihi açıklandı mı?
TELEVİZYON Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor 2022?
TV Yayın akışı: 22 Temmuz Cuma Bugün TV'de neler var, hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYON Bugün TV'de neler var?
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' heyecan dolu ilk bölümüyle büyük ilgi gördü
TELEVİZYON 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ilk bölümüyle büyük ilgi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.