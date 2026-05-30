        Gökgöl Mağarası, bayram tatilinde 6 bin 225 ziyaretçi ağırladı

        Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Mağarayı bayram tatilinde 6 bin 225 kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Bayram tatilinde ziyaretçi akını
        Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olarak bilinen ve 350 milyon yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Doğal oluşumları, sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken mağara, bayram tatili boyunca kent içi ve kent dışından 6 bin 225 kişiyi ağırladı. Sivil giriş ücretinin 100 TL, öğrenci giriş ücretinin ise 30 TL olduğu Gökgöl Mağarası, doğal güzelliği ve milyonlarca yıllık jeolojik yapısıyla bölge turizmine katkı sağlıyor.

        İstanbul'dan gelen Gürsel Ovalı (65), Gökgöl Mağarası'nı bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ziyaret ettiğini belirterek, "Safranbolu, Amasra, Bartın ve Zonguldak'taki doğal güzellikleri görmek için bölgeye geldik. Bu mağarayı çok beğendim. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel mağaralardan biri. İçerisinden nehir akıyor, çok farklı sarkıt ve dikitler var. Bir arkadaşım, 'Oraya gidiyorsan görmeden dönme' dedi. Onun tavsiyesiyle geldim" dedi.

        Bursa'dan gelen İlayda İnaloğlu (20) ise daha önce mağaranın önünden birçok kez geçtiğini ancak ziyaret etme fırsatı bulamadığını ifade ederek, "Dönüşte uğrayalım dedik. Oldukça büyük bir mağaraymış. Çok güzel bir yer. Aydınlatmaları ve doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Herkesin görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

