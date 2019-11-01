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HaberlerMagazinGökhan Akar kaza geçirdi - Magazin haberleri

Gökhan Akar kaza geçirdi 

Kastamonu'da üniversitede yeni öğretim yılının açılışı nedeniyle konser vermeye giden şarkıcı Gökhan Akar'ın içinde bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada şarkıcı ve okul müdürü yaralandı

Gökhan Akar

İHA'nın haberine göre; Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu'nun yeni eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle ilçeye konser vermeye gelen şarkıcı Gökhan Akar ile Okul Müdürü Can Doğan Vurdu’nun içerisinde bulunduğu otomobil, yüksekokul önünde Yusuf A.’nın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada şarkıcı Gökhan Akar ile Okul Müdürü Can Doğan Vurdu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan konserin de iptal edildiği öğrenildi.

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