Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gökhan Keskin: Beşiktaş hazır değil - Beşiktaş Haberleri

        Gökhan Keskin: Beşiktaş hazır değil

        HT Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Beşiktaş'ın St. Patrick's karşısındaki performansını değerlendirdi. Siyah-beyazlı takıma eleştiride bulunan Keskin, "Fizik olarak da hazır değiller, takım olarak da hazır değiller. Bir uyumsuzluk var. Sezon başı iyi çalışmamışlar. Oyuncuların formu yeterli değil. Bir planlama hatası var ortada" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 12:28 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş hazır değil"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı. HT Spor yorumcusu Gökhan Keskin, siyah-beyazlıların performansını 'Çevre Kontrolü' programında değerlendirdi.

        Takımdaki oyuncuların formsuzluğuna dikkat çeken ve transfer planlaması konusunda yönetimi eleştiren Keskin şu ifadeleri kullandı:

        "Fizik olarak da hazır değiller, takım olarak da hazır değiller. Bir uyumsuzluk var. Sezon başı iyi çalışmamışlar. Oyuncuların formu yeterli değil. Bir planlama hatası var ortada.

        Shakhtar'ı sana çok iyi takım gibi gösteren kanat oyuncuları sende yok. Topla adam geçmeyi özledik! Bir tane süratli, adam eksilten oyuncun yok."

        "9 KİŞİ AYNI BÖLGEDE OYNUYOR!"

        "Orta sahanın göbeğinde 9 oyuncu aynı bölgede oynuyor. Böyle planlama olur mu?

        Beşiktaş'ın 24 kişilik oyuncu listesinde bu takımda hiç oynayamayacak oyuncular var. Bunlar hala kadroda."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!