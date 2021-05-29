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Gökhan Tepe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gökhan Tepe hayatı hakkında

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Gökhan Tepe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gökhan Tepe hayatı hakkında

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GÖKHAN TEPE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Tepe (d. 8 Şubat 1978; Kartal, İstanbul),Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu.

8 Şubat 1978 Kartal, İstanbul doğumlu olan Gökhan Tepe, ilkokulu Yeşilyurt Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda okudu. İlkokuldan sonra müziğe olan yeteneğinin görülmesi üzerine 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi.

1996 yılında prodüktörlüğünü İskender Ulus'un yaptığı "Çöz Beni" adlı albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan "Dönmem", "Bayıldım", "Aşk Belası", "Zor Gelir" ve "Çöl Çiçeği" adlı parçalarına klip çekti. Ardından 1999 yılında ikinci albümü "Canözüm" piyasaya çıktı. Selim Çaldıran ve Cenk Eroğlu'nun yaptığı albümde, albüme ismini veren "Canözüm" adlı parça ile çıkış yaptı. Bu albümden kliplenen bir diğer şarkı da "Sevmeler Yasak Bana" isimli şarkı oldu. 2002 yılına gelindiğinde "Belki Hüzün Belki De Aşk" adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Yine bu albümde yer alan "Annem" ve "Tanrım Affeder Mi?" kısa sürede listelerde üst sıralara tırmandı. Bu albümde aynı zamanda söz ve müziği sanatçıya ait birçok parça bulunuyordu.

Müziğe 4 yıl ara verdikten sonra 2006 yılının Temmuz ayında "Yürü Yüreğim" adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Sanatçının müzik yaşamından önemli bir yere sahip olan bu albümde, albüme adını veren "Yürü Yüreğim"in yanı sıra "İnsanoğlu" ve "Gel Aşkım" adlı parçalara klip çekildi. Gökhan Tepe, kendi albümünde yer alan parçalarının yanında başka sanatçılar için beste çalışmaları da yaptı. Gökhan Tepe'nin müzik çalışmaları hızla devam ederken bir yandan da Show TV'de yayınlanan "Maçolar" adlı dizide Burhan Öçal ve Özlem Tekin ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyondaki bu başarısı üzerine ardından Kanal D'nin beğeni ile takip edilen dizisi "Elveda Derken"de Ece Uslu ve Burcu Kara gibi isimlerle başrolünü paylaştığı dizide yer aldı.

2009 yılında "Vur" isimli albümünü DMC etiketiyle piyasaya sürdü ve bu albümden "Vur" ve "Çok Özlüyorum Seni" parçalarına video klip çekti. 2011 yılında Aşk Sahnede albümünü çıkardı. "Kırmızı halı", "Yalan Olur", "Söz" gibi şarkılarına klip çekti. 2012 yılında yine prodüktörlüğünü üstlendiği yedinci albümü “Kendim Gibi”yi 14 Aralık 2012’de yayınladı. Albümde “Tanrım Dert Vermesin”, “Üç Kelime”, “Adı Aşk Olsun” ve “Veda Makamı” şarkılarını kliplendirdi. Ebru Gündeş’e verdiği bestesi “Beyaz” ilk kez bu albümde Gökhan Tepe tarafından seslendirildi.

Sanat hayatı boyunca bestelediği 100’ü aşkın eseri kendi albümlerinin yanı sıra farklı albümlerde de yer alan Gökhan Tepe, 2014 yılının sonlarına doğru “Gelsen De Anlatsam” şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Bu şarkı iki ay boyunca resmi radyo analiz raporlarına göre 1 numarada kalarak büyük bir başarı elde etti.

Gökhan Tepe, 14 Şubat 2015'te sevgililere özel şarkısı “Sonsuza Kadar” ile dijital müzik platformları üzerinden dinleyicilerle buluştu. 2015'in Mart ayında ise, müzik kariyerinin sekizinci albümü olan “Seninle Her Yere” yayınlandı. Bu albümden ''Gelsen De Anlatsam'' ve ''Kader'' şarkılarına video klip çekti. Tepe, 21 Ağustos 2016 tarihinde Aylin Özer ile evlendi.

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