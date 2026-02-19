Gökhan Türkmen'den oje eleştirilerine yanıt

Gökhan Türkmen, son dönemde tırnaklarına oje sürmesi nedeniyle eleştirilmişti. Türkmen, konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oje sürmeyi sevdiğini ve bunun kendisi için bir aksesuar gibi olduğunu belirten şarkıcı, "Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey. Olmasa da olur, olursa da güzel oluyor" dedi.

Daha sonra "Süslü bir adamım" diyen Gökhan Türkmen, "Estetik kaygısı çok yüksek biriyim. Güzele bakmayı severim" ifadelerini kullandı.