        Gökhan Türkmen'den oje eleştirilerine yanıt

        Gökhan Türkmen'den oje eleştirilerine yanıt

        Şarkıcı Gökhan Türkmen, son dönemde eleştirilen ojeleri hakkında konuştu. Estetik kaygısı yüksek biri olduğunu söyleyen Türkmen, "Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey" dedi

        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 14:31 Güncelleme: 19.02.2026 - 14:31
        Oje eleştirilerine yanıt
        Gökhan Türkmen, son dönemde tırnaklarına oje sürmesi nedeniyle eleştirilmişti. Türkmen, konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Oje sürmeyi sevdiğini ve bunun kendisi için bir aksesuar gibi olduğunu belirten şarkıcı, "Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey. Olmasa da olur, olursa da güzel oluyor" dedi.

        Daha sonra "Süslü bir adamım" diyen Gökhan Türkmen, "Estetik kaygısı çok yüksek biriyim. Güzele bakmayı severim" ifadelerini kullandı.

