Kuruçeşme'de sahne aldı

Gökhan Türkmen, değerli müzisyenlerden oluşan ekibi ile keyifli bir konsere daha imza attı. İlginin yoğun olduğu gecede elinde gitarı ile ‘Heyecan’ şarkısını çalarak sahneye çıkan Türkmen, konserin ilk dakikalarında müzikseverleri mest etti.
Sevenleriyle bir kez daha buluşmasından duyduğu mutluluğu, "İstanbul hoş geldin. Buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Bugün sizinle birlikte söyleyeceğimiz çok şarkımız var" sözleriyle anlatan Gökhan Türkmen, "Sen İstanbul'sun" parçasını seslendirdi.
‘Seninle Ben’ şarkısının yanı sıra ‘Mahşer’, ‘Aşktır’, ‘Lafügüzaf’, ‘Büyük İnsan’ gibi en sevilen parçalarını seslendiren Türkmen'e sahnede 6 dansçı eşlik etti.
KONSERDE EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZİ
Gökhan Türkmen’in sevenlerine müzik ziyafeti sunduğu sahnesi, mutlu anlara da tanıklık etti. Şarkı arasında bir hayranı, kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’ni dolduran binlerce kişinin alkışları eşliğinde gerçekleşen teklif, ‘Evet’ yanıtıyla sonlandı.
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