Kuruçeşme'de sahne aldı

Gökhan Türkmen, değerli müzisyenlerden oluşan ekibi ile keyifli bir konsere daha imza attı. İlginin yoğun olduğu gecede elinde gitarı ile ‘Heyecan’ şarkısını çalarak sahneye çıkan Türkmen, konserin ilk dakikalarında müzikseverleri mest etti.

Sevenleriyle bir kez daha buluşmasından duyduğu mutluluğu, "İstanbul hoş geldin. Buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Bugün sizinle birlikte söyleyeceğimiz çok şarkımız var" sözleriyle anlatan Gökhan Türkmen, "Sen İstanbul'sun" parçasını seslendirdi.