Bir güneş ışını bir damlacığa belirli bir açıyla çarptığında, suya doğru bükülür ve bir renk tayfına ayrılır. Bilim insanları ışığın bükülmesine "kırılma" diyorlar. Renkler ayrılır, çünkü ışığın her "rengi" suda veya bu nedenle, ışığın içinden geçebileceği herhangi bir şeffaf malzemede, örneğin bir prizmadaki camda farklı bir hızla hareket eder.