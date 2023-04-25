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Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

Efsaneye göre her gökkuşağının sonunda bir küp altın gizlidir. Ama gökkuşağının gerçekten bir "sonu" var mı ve ona ulaşabilecek miyiz?

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  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Çoğumuz, gökkuşaklarını yalnızca gökyüzündeki renkli kemerler olarak görürüz. Ancak bu, gerçekte bir renk çemberinin yalnızca yarısıdır.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Normalde, bir gökkuşağına baktığınızda, Dünya'nın önünüzdeki ufku dairenin alt yarısını gizler. Ancak hem üstünüzü hem de altınızı görebileceğiniz bir dağın üzerinde duruyorsanız, güneş arkanızdaysa ve hava sisliyse veya henüz yağmur yağmışsa, gökkuşağının dairesini daha fazla görme şansınız yüksektir.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Ancak dairenin tamamını görmek için, kelimenin tam anlamıyla bulutların üzerinde bir uçakta olmanız gerekecek. Veya kendi gökkuşağınızı yaratabilirsiniz.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUR?

    Gökkuşakları, arkanızdan gelen güneş ışığının önünüzdeki milyonlarca küçük yuvarlak su damlacığına çarpıp gözlerinize yansımasıyla oluşur.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Bir güneş ışını bir damlacığa belirli bir açıyla çarptığında, suya doğru bükülür ve bir renk tayfına ayrılır. Bilim insanları ışığın bükülmesine "kırılma" diyorlar. Renkler ayrılır, çünkü ışığın her "rengi" suda veya bu nedenle, ışığın içinden geçebileceği herhangi bir şeffaf malzemede, örneğin bir prizmadaki camda farklı bir hızla hareket eder.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Renkler su damlasının arka duvarına çarptığında, açı artık havaya doğru bükülemeyecek kadar sığdır, bu nedenle su damlacığına geri yansır ve giriş duvarına geri dönerler. Oradan renkler tekrar havaya karışabilir ve gözünüze ulaşabilir.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Bu damlacıklara baktığınızda, farklı renkler biraz farklı bir açıda toplanır ve her bir renk, gözünüz koninin ucunda olacak şekilde bir koninin dairesel kenarını oluşturur. Ve işte, kendi kişisel gökkuşağına sahipsin.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Renkleri gözünüze gönderen damlacıklar, onları başkasına gönderemez. Bu nedenle, yakınınızdaki herkes aynı gökkuşağını uzaktan görse de, her insan aslında kendi gökkuşağını biraz farklı görür. Her şey bakanın gözünde.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Gökkuşaklarının oluşabilmesi için, su damlacıklarının hepsinin bükülüp renkleri uyum içinde yansıtabilmesi için şeklinin küreye çok yakın olması gerekir. Bu, ince bir sis gibi çok küçük damlacıklar için veya hava henüz nemliyken bir yağmur duşundan hemen sonra olur. Damlacıklar büyüdükçe yerçekimi şekillerini bozar ve gökkuşağı kaybolur.

     
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Bir gökkuşağı, aynadaki görüntünüze benzer şekilde, göründüğü yerde fiziksel olarak mevcut değildir. Bu yüzden, gökkuşağına asla ulaşamayacağınızı söylemeliyiz. Ve ne yazık ki kimse o altın küpü bulamıyor.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    DAİRESEL BİR GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞTURULUR VE GÖRÜLÜR?

    Yazın deneyebileceğiniz bir deney, "sis" ayarını kullanarak bir sprinkler hortumunu açmaktır. Güneşin arkanızda olduğunu unutmayın. Önünüzde ince bir sis perdesi oluşturup gölgenize bakarsanız, bir gökkuşağı görebilirsiniz.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Renkleri görmek zor değil ama tam bir daireyi görmek için tıpkı bilim adamları gibi biraz sabır ve pratik yapmanız gerekecek.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Bir dahaki sefere uçağa bindiğinizde cam kenarındaki koltuğu kapın. Bulut örtüsünün biraz üzerinde uçuyorsanız, uçağınızın bulutların üzerindeki küçük gölgesine dikkat edin. Bu, güneşin arkanızda olduğu anlamına gelir.
  • Gökkuşağı bir daire içinde oluşabilir mi? Gökkuşağı hakkında ilginç gerçekler

    Bulutlar küçük su damlacıklarıdır, bu yüzden uçağın gölgesinin etrafında küçük bir renk çemberi görme ihtimaliniz vardır. Bu olguya "pilotun ihtişamı" adı verilir çünkü sürekli uçan ve kokpitten iyi bir görüşe sahip olan pilotların bunu görme şansı daha yüksektir.

    Kaynak: The Conversation

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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