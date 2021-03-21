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Göklerde +1 mutluluk!

Mersin'de '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocuklar için yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliği düzenlendi. Göklere mutluluk saçan özel çocuklar şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlik, down sendromlu çocukların üzerinde +1 yazan balonları göğe bırakmasıyla son buldu

Göklerde +1 mutluluk!
Göklerde +1 mutluluk!
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HABERTURK.COM

Mersin'de 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel çocuklar için yamaç paraşütü ve uçurtma etkinliği düzenlendi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu çocuklar, aileleri ile birlikte Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Gelincik Tepesi yamaç paraşütü iniş alanında ağırlandı.

'UÇMAK ÇOK ZEVKLİ BİR ŞEY'

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin düzenlediği etkinlikte çocuklar, göklerde süzülerek dakikalarca uçmanın tadını çıkardı. Uzman uçuş pilotları eşliğinde down sendromlu 18 çocuk ilk uçuş deneyimini yaşadı.

Çocuklardan Habibe Tanış, "Mutluyum ve heyecanlıyım" derken, Nurgül Sevgen, "Uçmak çok zevkli bir şey" dedi.

Alandaki arkadaşlarına şarkı söyleyerek mutluluğunu dile getiren Gizem Sakıç ise, "Burası çok güzel, bayağı eğlenceli. Çok sevdim. Paraşüt çok güzeldi, hava çok güzeldi, onun için çok sevdim. Mutluyum" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR MUTLUYSA TÜM DÜNYA MUTLUDUR'

Adana ve Mersin'de zaman zaman bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını ifade eden yamaç paraşütü uçuş pilotu Mustafa Yöri, "Çocuklar mutluysa tüm dünya mutludur benim gözümde" diye konuştu.

'HER ŞEYİ YAPABİLİYORLAR'

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da "Bu özel çocuklarımızla birlikte her şeyi yapabileceğimizi, her engeli aşabileceğimizi görmek istedik. Onlar yamaç paraşütü yaptılar, uçurtma uçurdular. Onlarla birlikte ben de çok heyecanlandım. Gördüm ki çok güzel, her şeyi yapabiliyorlar. Her alanda varlar, bu alanda da her şeyi yapabileceklerini çok güzel göstermiş oldular" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, down sendromlu çocukların üzerinde +1 yazan balonları göğe bırakmasıyla son buldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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