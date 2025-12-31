Gökmen Özdenak hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gökmen Özdenak tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Özdenak'ın vefatı, spor camiasını, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

🎗️ HT Spor olarak, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak'a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/Vofn2KXL09

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, vefat eden eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için taziye mesajı yayımladı.

“Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu ve spor yazarı merhum Gökmen Özdenak’a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Galatasaray Kulübü de Özdenak’ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımı şu şekilde: "Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50'nci golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybettiği açıklanan Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Gökmen Özdenak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Özdenak'ın milli kariyerine de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"9'u A Milli Takım, 4'ü Ümit Milli Takım ve 1'i de 18 Yaş Altı Milli Takımı olmak üzere toplam 14 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Gökmen Özdenak, kulüp kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Eski milli kalecilerimizden Galatasaray ile İstanbulspor'un eski futbolcularından Yasin Özdenak'ın da ağabeyi olan Gökmen Özdenak, kariyeri boyunca toplamda 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ile Türkiye 50. Yıl Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydeden Özdenak, futbolculuk kariyerinin ardından televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve gazetelerde spor yazarlığı yaptı."