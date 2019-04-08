12 Nisan Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sürprizlerle dolu bir konsere imza atmaya hazırlanan başarılı sanatçı, bu özel gece için çok uzun zamandır güçlü bir ekiple titizlikle çalışıyor ve hayranlarıyla hasret giderecek olmanın da heyecanını yaşıyor.

Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi’nden binlerce kişiye görkemli bir sahne sunacak olan güzel sanatçı, geceye özel olarak hazırladığı dans şovları, sahne sürprizleri ve geceye özel repertuvarı ile izleyenlere eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Bilet satışlarının yoğun ilgiyle devam ettiği konser, 12 Nisan Cuma günü saat 20:00’de izleyenlerine kapılarını açacak.