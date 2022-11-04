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Göktürk'teki yeşil alan gerginliğinde eylem sürüyor

Göktürk'te geçtiğimiz hafta başlayan yeşil alan gerginliğinde yürütmeyi durdurma kararı uygulanmamış ve kazı çalışmaları başlamıştı. Bugün ise Kemerköy Sitesi sakinleri, çalışmaları protesto etmek tekrar bir araya geldi

Göktürk'teki yeşil alan gerginliğinde eylem sürüyor - Gündem Haberleri
Göktürk'teki yeşil gerginlikte eylem sürüyor
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HABERTURK.COM

İstanbul'un güzide bölgelerinden olan Göktürk'te geçtiğimiz hafta başlayan yeşil alan gerginliği sürüyor.

Kemerköy Sitesi sakinleri, kendilerine gelen tebligatın ardından İstanbul 4.İdare Mahkemesi'ne başvurup yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Mahkeme de söz konusu bölgeyle ilgili davaların sürdüğünü gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Kemerköy Sitesi Yönetimi Avukatı Aslı Erdem ise yürütmenin durdurulması kararının uygulanmadığını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

Bugün ise Kemerköy Sitesi sakinleri, çalışmaları protesto etmek için tekrar bir araya geldi. Site bölgesine de çok sayıda çevik kuvvet ekibinin geldiği görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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