Altınordu'da çok özel bir maç!

Sezona Kasımpaşa'da başlayan ve devre arasında Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki takım forması altında çıktığı 29 lig maçında 30 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sezonun ilk yarısını geçirdiği Kasımpaşa'da görev aldığı 17 maçta 20 kez fileleri sarsan Mbaye Diagne, ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giydiği 12 müsabakada 10 kez gol attı.

REKOR KIRDI

Mbaye Diagne, skorer performansıyla Süper Lig'de rekor kırdı.

Senegalli futbolcu, kaydettiği 30 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu.

Bu rekor, geçen sezon Galatasaray forması altında 29 kez ağları havalandıran Bafetimbi Gomis'te bulunuyordu.

GOLLERİN 12'Sİ PENALTIDAN

Diagne, bu sezon attığı 30 golün 12'sini penaltıdan kaydetti.

Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'da penaltıdan 6, ikinci devrede de Galatasaray'da penaltıdan aynı sayıda gol attı.



