Gol makinesi ilk kupasını kazandı: Harry Kane

Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından 2023'te Almanya'nın "kupa canavarı" Bayern Münih'e transfer olan Kane, profesyonel kariyerindeki 15. sezonda ilk kupasını kazandı.

Etkileyici performansının yanına Bundesliga şampiyonluğu ekleyen Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve 36 gol, 12 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

Takımıyla ilk 50 karşılaşmada 55 gol atan İngiliz santrfor, daha önce de Erling Haaland'a ait Bundesliga'da ilk 50 maçta en fazla gol atan oyuncu rekorunu ele geçirmişti. Haaland, Bundesliga'da 50 maçta 50 gol kaydetmişti.

Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, Bundesliga'da 60 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.

Bu sezon Almanya Kupası son 16 turunda Bayer Leverkusen'e kaybeden Münih ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise Inter'e elendi.

Bayern Münih, lig şampiyonluğunun dışında mücadele ettiği diğer iki kulvarda havlu attı.

Bavyera ekibi, Kane'in üst üste ikinci kez gol krallığına yaklaştığı Bundesliga'daki ikinci sezonunda ise bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu finalini Liverpool'a kaybeden Londra ekibi, Premier Lig'de ise 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğun bir adım uzağında kaldı.

İngilizlerin "gol makinesi" Harry Kane, Tottenham formasıyla üç kez kupa finali kaybetti.

Golcü futbolcu, kariyerinin başlarında kiralık olarak top koşturduğu Leyton Orient, Milwall, Norwich City ve Leicester City'de de kupa sevinci yaşayamadı.

Kane, etkileyici performansına rağmen 2008 İngiltere Lig Kupası'ndan bu yana kupa sevinci yaşayamayan Tottenham'ın makus talihini değiştiremedi.

MİLLİ TAKIMDA KUPASI YOK

İngiltere Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu Kane, milli takımda kupa kazanma başarısı gösteremedi.

Harry Kane, 105 maçta 71 gol attığı milli formayla iki kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Kane'in forma giydiği dönemde 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya yenilen İngiltere, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinde ise İspanya'ya kaybetti.

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ALTIN AYAKKABI KAZANDI, 9. KEZ GOL KRALLIĞININ EŞİĞİNDE

Geçen sezon Avrupa liglerinin en skoreri olarak Altın Ayakkabı kazanan Kane, kariyerinde 9. kez gol krallığı yaşamak için gün sayıyor.

İngiltere Premier Lig'de 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında gol krallığına ulaşan tecrübeli oyuncu, milli takım formasıyla 2018 FIFA Dünya Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda en çok gol atan futbolcu oldu.

Kane, Bayern Münih formasıyla ise geçen sezon Bundesliga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en skorer ismi olmayı başardı.

İngiliz futbolcu, Bundesliga'da bu sezon da gol krallığına en yakın isim olarak dikkati çekiyor. Ligde rakip fileleri 24 kez havalandıran Kane, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy ve Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'in (19'ar gol) önünde gol krallığı yarışında bitime iki hafta kala zirvede bulunuyor.