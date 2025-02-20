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        Haberler Gündem Çevre Gölcük'te kıyı çamurla kaplandı | Son dakika haberleri

        Gölcük'te deniz kıyısı çamurla kaplandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde kıyı şeridinin çamurla kaplandığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:45
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'nde son günlerde kıyı şeridinin çamurla kaplandığı görüldü.

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        Kıyı şeridi boyunca çamur tabakasının belirginleştiği ve şişe, kasa, lastik gibi çeşitli atıkların yüzeye çıktığı gözlemlendi.

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        Yaklaşık 70 metre boyunca oluşan çamur tabakalarıyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre; poyraz nedeniyle deniz suyunun çekilerek, su yatağındaki kumun ortaya çıktığı, ters rüzgarın kıyıya kasa, lastik ve şişe gibi çöpleri getirdiği, hava şartlarının düzelmesiyle gerekli temizliğin yapılacağı belirtildi.

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