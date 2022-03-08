Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi altına olan talebi artırdı. İşgal girişimi öncesi 1902 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı bugün 2017 doları aştı. Altın son 2 haftada yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.
Bu gelişmelerin üzerine Goldman Sachs altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs analistleri altının ons fiyatı için 3 aylık tahminlerini 1.950 dolardan 2.300 dolara, 6 aylık tahminlerini 2.050 dolardan 2.500 dolara, 1 yıllık beklentilerini ise 2.150 dolardan 2.500 dolara yükseltti.
AĞUSTOS 2020'DE REKOR KIRDI
Altın fiyatı Ağustos 2020'de koronavirüs salgınına yönelik endişelerin etkisiyle 2.067 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.
Yurtiçinde ise ons fiyatındaki artışın yanında dolar/TL'de de yükseliş yaşanması sebebiyle gram altın yüzde 1.8 yükselerek 940 lirayı gördü.
YORUMLAR