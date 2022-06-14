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Küresel piyasalar yarın Fed'den gelecek faiz kararını beklerken ABD'de geçen cuma açıklanan enflasyon verisi beklentilerde güncellemeler yaşanmasına yol açmaya devam ediyor.

ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 8.6 ile yüzde 8.3'lük beklentiyi aştı ve 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bunun üzerine Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için beklenenden daha sert adımlar atabileceği fiyatlanmaya başladı. İngiliz finans devi Barclays'in ekonomistleri enflasyon verisin,nin açıklanmasının ardından kısa bir süre sonra Fed'den haziran ayında artık 50 değil 75 baz puanlık bir faiz artırımı beklediklerini bildirdi.

HABERE İŞARET ETTİLER

Dün de Goldman Sachs yarın Fed'den 75 baz puanlık faiz artırımı bekleyenlerin arasına katıldı. Goldman Sachs analistleri dün The Wall Street Journal'de Fed'in 75 baz puanlık artırıma gidebileceğine dair çıkan habere dikkat çekerek bu haberin Fed yetkilileri tarafından hazırlatılmış bir ipucu olduğunu iddia etti.

Analistler daha önce haziran ve temmuz için 50'şer baz puan olan faiz artırım beklentilerini 75'er baz puana yükseltti. Bu artırımları eylülde de 50 baz puanlık bir faiz artırımının takip etmesini beklediklerini bildirdi.

1994'TEN BU YANA BİR İLK YAŞANACAK

Eğer Goldman ve Barclays analistlerinin tahmini doğru çıkarsa Fed 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmiş olacak. Fed son iki toplantısında sırasıyla 25 ve 50'şer baz puanlık artırımlara imza attı.