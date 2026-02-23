Göle düştü, facia yaşandı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde göle düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Yılmaz (78), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00 sıralarında Çöçelli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki göle düştü.

Yılmaz, aracından çıkamayarak boğuldu. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından gölden çıkarılan Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.