        Göle düştü, facia yaşandı! | Son dakika haberleri

        Göle düştü, facia yaşandı!

        Kahramanmaraş'ta meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Olayda göle düşen otomobilin sürücüsü 78 yaşındaki Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:38
        Göle düştü, facia yaşandı!
        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde göle düşen otomobilin sürücüsü Mehmet Yılmaz (78), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00 sıralarında Çöçelli Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki göle düştü.

        Yılmaz, aracından çıkamayarak boğuldu. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından gölden çıkarılan Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronu öldürüldü

        Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "El Mencho"yu öldürmesinin ardından ülkenin birçok noktasında şiddet olayları patlak verdi.

